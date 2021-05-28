Иваново, , 12:33 — REGNUM Более 130 объектов подлежат восстановлению в Ивановской области после урагана, обрушившегося на регион 15 мая. Последствия непогоды намерены ликвидировать за счёт средств из резервного фонда регионального правительства. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Больше всего пострадал Юрьевецкий район, там повреждено более 120 объектов, в том числе 63 многоквартирных дома, в Пестяковском районе — семь объектов социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры, в Пучежском районе — семь многоквартирных домов, в Верхнеландеховском районе — два многоквартирных дома и пожарная часть.

Преимущественно повреждены кровли зданий. В целом сумма ущерба составляет более 54 млн рублей. По поручению губернатора Станислава Воскресенского средства на восстановление пострадавших объектов выделят из резервного фонда правительства Ивановской области и регионального фонда капитального ремонта.