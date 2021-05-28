Ульяновск, , 12:31 — REGNUM В Ульяновской области победили коронавирус ещё 78 человек, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённой информации оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 28 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 55 680 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 84.

Победили болезнь 53 126 пациентов, из них за последние сутки выписаны 78 человек. Доля выздоровевших в целом составляет 95,4%.

В настоящее время диагноз COVID-19 официально поставлен 1178 пациентам с коронавирусом.

Также в Ульяновской области умерли ещё десять пациентов с коронавирусом. Всего скончались 1376 человек.

Отметим, что 27 мая в Ульяновскую область поступило 75,5 тыс. доз вакцины от полиомиелита «БиВакполио».