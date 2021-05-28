Москва, , 12:34 — REGNUM За пять лет отток населения с территории Дальнего Востока удалось сократить в 2,2 раза. Об этом 28 мая заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в 2020 году отток населения составил 14,8 тыс. человек. При этом в 2015 году этот показатель составлял порядка 33 тыс. человек. Однако в за эти же пять лет удалось добиться того, что количество молодых специалистов, приезжающих на Дальний Восток, превышает число убывающих.

Министр обратил внимание, что Дальний Восток по-прежнему отстаёт от среднего показателя продолжительности жизни в России на 2,3 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Трутнев заявил о запахе коррупции на Дальнем Востоке