Скопье, , 12:49 — REGNUM Глава профсоюза работников образования и науки Северной Македонии Яким Неделков 27 мая сообщил о том, что сразу несколько начальных школ готовятся в ближайшее время объявить забастовку из-за неоплаты работы учителей в не предписанные расписанием часы. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Неделков выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что властные институты игнорируют рост нагрузки на преподавателей.

Неделков сообщил журналистам, что в одной школе решение о забастовке уже принято, директор был уведомлен посредством письма. Еще 50 школ готовятся к забастовкам, действуя согласно рекомендациям профсоюза.

Неделков призвал местные власти, школы и министерство образования найти решение проблемы неоплаты дополнительной работы учителей, чтобы позволить завершить учебный год, в противном случае учителя откажутся заполнять учебную документацию.

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