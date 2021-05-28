Москва, , 12:30 — REGNUM Время на получение разрешений на пролёт через Россию для зарубежных авиакомпаний может увеличиться. Об этом 28 мая заявили в Росавиации.

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В агентстве объяснили, что задержка выдачи разрешений на полёты из Европы в облёт Белоруссии связана с большим числом запросов от авиакомпаний.

Отмечается, что Росавиация предупредила зарубежные авиакомпании о задержке.

Также в сообщении говорится, что за прошедшие сутки европейские авиакомпании выполнили 113 рейсов через Белоруссию, ещё 53 рейса были совершены в облёт её территории.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия может разрешить авиакомпаниям из Европы совершать рейсы на территорию РФ в обход Белоруссии.

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