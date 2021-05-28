Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор по делу о публичной пропаганде терроризма. Таганрожец оштрафован за комментарии в социальных сетях, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного окружного военного суда 28 мая.

Следствием и судом установлено, что подсудимый в 2018 году, находясь на рабочем месте, разместил к одной из записей в сети «текстовые комментарии и графическое изображение, имеющие лингвистические признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичного оправдания терроризма и пропаганды терроризма». Свою вину в содеянном мужчина полностью признал.

Таганрожцу назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. В течение двух лет мужчине запрещено заниматься администрированием сайтов.

Приговор в законную силу пока не вступил.