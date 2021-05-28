Минск, , 12:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по договоренности с Москвой прорабатывает вопрос об открытии переходов на границе для желающих привиться от COVID-19 «Спутником V» из Польши, Литвы, Украины и ряда других стран.

«Мы договорились с президентом России (Владимиром Путиным) о том, что Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно, — цитирует Лукашенко БелТА. — У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины».

Белорусский лидер добавил, что хоть правительства указанных стран «ведут себя неприлично в отношении Белоруссии», но спрос на «Спутник V» в западных стран очень большой.

«К нам очень много людей всячески пытаются пробраться. Люди просят: «Помогите!» — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что люди, получившие оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», не заразны для окружающих.

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Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43% до 75% населения были иммунизированы — переболели или привиты от коронавирусной инфекции.

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