Минск, 28 мая 2021, 12:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск по договоренности с Москвой прорабатывает вопрос об открытии переходов на границе для желающих привиться от COVID-19 «Спутником V» из Польши, Литвы, Украины и ряда других стран.
Белорусский лидер добавил, что хоть правительства указанных стран «ведут себя неприлично в отношении Белоруссии», но спрос на «Спутник V» в западных стран очень большой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что люди, получившие оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», не заразны для окружающих.
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Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43% до 75% населения были иммунизированы — переболели или привиты от коронавирусной инфекции.
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