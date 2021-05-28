Москва, , 12:25 — REGNUM В Москве ожидается сильный дождь с грозой и сильным ветром, порывы которого будут достигать 17 м/с. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Непогода ожидается до конца дня. В столичном главке рассказали о прогнозе Росгидромета, по которому с 10:00 до конца дня в городе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.

Автомобилистам рекомендовано снизить скорость и увеличить дистанцию в потоке машин, а также избегать обгонов и перестроений. Пешеходам следует проявить осторожность рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

Аналогичное предупреждение распространили и в ГУ МЧС России по Московской области.