Цхинвал, , 12:26 — REGNUM Депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев покинул возглавляемую им оппозиционную партию «Ныхас». Об этом он 28 мая сообщил на странице в соцсети Facebook.

«В силу разночтений по ряду вопросов мы вместе с однопартийцами пришли к выводу, что дальнейшее моё нахождение в структуре партии «Ныхас» не имеет смысла», — написал Санакоев.

Он поблагодарил членов партии за сотрудничество и пожелал им успехов. Депутат подчеркнул, что сохранит «тёплое отношение» к «Ныхас».

Стоит отметить, что партию «Ныхас» создали в 2014 году. В 2019 году перед парламентскими выборами в неё вошли члены партии «Новая Осетия», которую возглавлял Санакоев. После этого Санакоев стал председателем нового объединения. В феврале 2020 года в партии «Ныхас» снова сменили лидера, им стал Алан Гаглоев.