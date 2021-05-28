Волгоград, , 12:26 — REGNUM Новым главным тренером волгоградского футбольного клуба «Ротор» стал Дмитрий Хохлов. Об этом 28 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе клуба.

Заслуженный мастер спорта выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив», «ПСВ» (Нидерланды), «Реал Сосьедад» (Испания) и московское «Динамо». Дмитрий Хохлов — чемпион России, обладатель суперкубка России и суперкубка Голландии, серебряный призёр чемпионата Испании. В 2012 году был назначен главным тренером молодёжного состава «Динамо», с 2017 по 2019 годы возглавлял основной команды «Динамо».

В тренерский штаб «Ротора» также войдут Евгений Алдонин и тренер вратарей Евгений Плотников.

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