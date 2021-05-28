Екатеринбург, , 13:03 — REGNUM Начальник Медицинского информационно-аналитического центра Свердловской области Сергея Тарадай скончался в одной из больниц Екатеринбурга. Соответствующую информацию подтвердили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

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По информации местных журналистов, Тарадай скончался после заражения коронавирусом в ГКБ № 40.

Где и когда состоится прощание с покойным, пока неизвестно. Чиновнику было 56 лет, он возглавлял центр с октября 2020 года. Структура занималась вопросами компьютеризации и цифровизации всей системы здравоохранения региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года от COVID-19 скончался министр агропромышленного комплекса региона Дмитрий Дегтярёв.

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