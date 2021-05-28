Горно-Алтайск, , 12:20 — REGNUM В Республике Алтай по итогам апреля инфляция замедлилась до 4,3% и осталась ниже, чем в среднем по стране и Сибирскому федеральному округу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка по региону, на результаты повлияло замедление темпов роста цен на продукты питания.

«Чтобы привлечь покупателей, сетевые магазины в апреле проводили продолжительные акции на некоторые продукты. В результате замедлился годовой рост цен на чай и майонез, а цены на растворимый кофе и кетчуп снизились», — отметил заместитель управляющего банком Николай Трубачев.

В частности, цены были снижены на овощи «борщевого набора» — капусту, лук, свеклу и морковь, поскольку они хранились хуже обычного. Кроме того, благодаря нормализации с поставками импортных фруктов, снизились цены на груши, апельсины и бананы.

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