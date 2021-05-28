Варшава, , 12:22 — REGNUM Российский проект газопровода «Северный поток — 2» может «взорвать» Европейский союз. Такое мнение 28 мая высказал глава бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский.

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Политик уверен, что суммарный объём газа, который пойдет в Европу по двум нитям трубопровода, «создаст зависимость Германии от российских поставок». Это, по его словам, означает «политическое влияние России на внешнюю политику и экономику Европейского союза».

«Северный поток — 2» — это газовая бомба, заложенная под фундамент европейской интеграции», — отметил Щерский.

Он считает, что российский проект «действительно взорвёт или может взорвать Европейский союз».

Что касается решения президента США Джозефа Байдена отказаться от введения санкций против трубопровода «Северный поток — 2», то, по мнению главы бюро международной политики, оно «основано на ошибочной оценке реальности».

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях американский президент Джо Байден заявил, что санкции против проекта трубопровода «Северный поток — 2» являются контрпродуктивными для отношений США и Евросоюза, так как проект уже практически реализован. Глава Белого дома подчеркнул, что всегда выступал против строительства «Северного потока — 2». Однако сейчас, по его словам, газопровод уже практически достроен, и вводить против санкции считается нецелесообразным.

Напомним, 21 мая власти Соединённых Штатов внесли ряд компаний и судов, правомочных достроить «Северный поток — 2», в новый список санкций. В него попали федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», а также «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд». Помимо этого, под санкциями США находятся 13 судов.

При этом администрация Джозефа Байдена отказалась вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Решение обосновывается национальными интересами США.