Барселона, Испания, , 12:19 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» предложил нападающему Лионелю Месси контрактное соглашение сроком на десять лет. Об этом 28 мая сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, по этому контракту Месси отыграет ещё два сезона за «Барселону». После этого в течение трёх лет будет выступать в американской лиге MLS в роли посла каталонского клуба.

Далее предполагается, что ещё пять лет контракта Месси проведёт в «Барселоне», где займёт одну из должностей.

Ранее сообщалось, что Месси может подписать новый контракт с «Барселоной» после Кубка Америки.

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