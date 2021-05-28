Скопье, , 12:22 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 27 мая заявил, что Северная Македония — мирная страна и от нее можно ожидать лишь построения дружбы и сотрудничество. Заявление было сделано в ответ на вопрос журналистов македонского агентства Fokus относительно требований президента Болгарии Румена Радева о предоставлении Северной Македонией гарантий безопасности и национальных интересов Болгарии.

По словам политика, само название страны — «Северная Македония» — доказывает, что у этой страны нет территориальных претензий к Болгарии или другим соседям.

«В конце-концов я думаю, что президент Радев, европейский лидер, может предпринять позитивные шаги, чем он создаст возможность для развития дружбы с Северной Македонией», — отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Болгарии назвал приоритетом обеспечение Северной Македонии вакцинами