Йошкар-Ола, , 12:18 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 27 мая прививку от коронавируса сделали 56 142 жителя Марий Эл, что составляет 17,7% от запланированного объема вакцинации. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Всего в республике планируется привить от коронавируса 60% взрослого населения — 316 748 человек.

Из общего числа вакцинированных 46 091 житель республики получил оба компонента вакцины, полностью завершив прививочный процесс.

До настоящего момента республика получила 63 610 комплектов вакцин трех видов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 мая общее число выявленных в Марий Эл заражений с начала пандемии выросло до 13 478 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 13 108 жителей республики. 243 человека скончались от последствий заражения коронавирусом. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в регионе являются 127 человек.

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