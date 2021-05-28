Москва, , 12:28 — REGNUM Власти регионов Дальнего Востока обязаны предоставлять всестороннюю помощь инвесторам. Об этом 28 мая заявил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании коллегии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам полпреда главы государства, на данный момент ситуация порой отличается от желаемой. Так, он сообщил, что инвесторы жаловались ему на позицию региональных властей в этом округе, которые в ответ на просьбы оказать содействие реализации инвестиционных проектов обещают «рассмотреть этот вопрос».

«Почему когда мне говорят, что хотят вложить деньги в Дальний Восток, первое, о чем я говорю: чем я могу помочь?» — произнёс Трутнев.

Тот факт, что региональные власти не оказывают такого же активного содействия инвесторам, возмутил полпреда президента РФ.

«Коррупцией попахивает», — заявил полпред президента.

После этих слов он пообещал расстаться с чиновниками, которые не оказывают поддержки инвесторам.

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