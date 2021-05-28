Москва, , 12:26 — REGNUM Состоявшиеся в Сирии президентские выборы — важный шаг на пути укрепления внутренней стабильности в этой стране. При этом ряд западных стран пытается грубо давить на Дамаск и вмешиваться в дела САР, говорится в опубликованном 28 мая комментарии российского МИД.

«Рассматриваем состоявшиеся выборы как суверенное дело САР и важный шаг на пути укрепления ее внутренней стабильности», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве отметили, что выборы 26 мая прошли в соответствии с положениями сирийской конституции и нормами национального законодательства. Действующий президент Башар Асад одержал убедительную победу, набрав 95,1% голосов.

Некоторые западные страны заявляли о нелегитимности выборов, то есть пытались оказать на Дамаск грубое политическое давление и дестабилизировать обстановку в стране.

«Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства», — добавили в дипломатическом ведомстве.

Россия продолжит поддерживать Сирию и помогать в восстановлении страны.

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