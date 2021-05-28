Симферополь, , 12:16 — REGNUM Действие режима повышенной готовности на территории Республики Крым продлено до 1 июля, поправки в указ главы региона размещены 28 мая на сайте правительства.

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В частности, до 1 июля продлено ограничение на работу развлекательных центров — в выходные и праздничные дни посетителей они принимать пока не могут. Также продлены ограничения для театров и кинотеатров, для которых число зрителей не может превышать 75% от наполняемости зала, продлён запрет на работу хостелов.

На 28 мая в Крыму заражение коронавирусом подтверждено у 43 191 человека, выздоровели 40 319 человек, 1 341 человек скончался.