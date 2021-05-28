Вена, , 12:17 — REGNUM Россия разрешила авиакомпании Austrian Airlines (Австрия) совершить 28 мая рейс из Вены в Москву и обратно с использованием альтернативного маршрута в облет территории Белоруссии. Об этом 28 мая сообщил представитель австрийской авиакомпании.

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«Для дальнейших запланированных пассажирских рейсов в Москву, а также грузовых рейсов в Нанкин разрешения на альтернативный маршрут пока нет», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель Austrian Airlines отметил, что авиакомпания и в этом вопросе надеется получить от российских властей положительный ответ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters со ссылкой на главу криминальной полиции Литвы Роландаса Кишкиса сообщило, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало собственное расследование инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.