Киев, , 12:20 — REGNUM До конца 2021 года Украина должна выплатить по своим внешним долгам $13,832 млрд, сообщил 28 мая национальный банк страны.

В сообщении отмечается, что эта сумма — совокупный долг правительства, нацбанка, предприятий и банков. Согласно источнику, $10,818 млрд составляет основанная сумма долга, $3,015 млрд — проценты.

Регулятор подчеркивает, что пиковые выплаты приходятся на третий квартал 2021 года и составляют $5,624 млрд. Лишь немногим меньше — $4,959 млрд — Украине надо будет выплатить в четвёртом квартале.

Также нацбанк информирует, что за 2022 год Украина должна выплатить внешним кредиторам $15,386 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Счётной палате Украины заявили, что страна значительно увеличила объем своего государственного долгаза последний год. Согласно подсчётам ведомства, за первые месяцы 2021 года каждая седьмая гривна из государственного бюджета уходила именно на обслуживание и погашение государственных задолженностей.