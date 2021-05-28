Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области жертвами коронавируса за последние сутки стали 14 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 мая.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались восемь женщин в возрасте от 52 до 85 лет и шестеро мужчин в возрасте от 27 до 82 лет. Все пациенты с COVID-19 страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 4404 жителя Ростовской области.

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