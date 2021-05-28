Черкесск, , 12:15 — REGNUM В Карачаево-Черкесию поступила первая партия третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак». Всего было поставлено 3120 ампул, сообщили 28 мая в республиканском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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«Сегодня в Карачаево-Черкесию поступили 3120 ампул вакцины от коронавируса «КовиВак» (1560 доз). Завтра вакцина уже будет распределена между медучреждениями республики», — говорится в сообщении. В настоящее время жители Карачаево-Черкесии, приходя на прививочные пункты для участия в вакцинации, имеют возможность выбора между тремя вакцинами, созданными в России против COVID-19: «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Как сообщало ИА REGNUM, в республике уже привиты 44 066 человек. Из них 29 907 жителей уже получили обе части вакцины и являются полностью защищенными от коронавируса.