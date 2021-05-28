Мюнхен, Германия, , 12:14 — REGNUM Бывший вратарь «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан включён в Зал славы немецкого футбола. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Кан в 2019 году был выбран для включения в Зал славы, но из-за пандемии коронавируса церемония состоялась только сейчас.

В настоящее время Кан занимает пост члена совета директоров «Баварии».

В составе мюнхенского клуба он стал восьмикратным чемпионом Германии, шесть раз выиграл Кубок Германии, пять раз — Кубок немецкой лиги, а также по разу побеждал в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.

В 2002 году он стал серебряным призёром чемпионата мира в составе сборной Германии и был признан лучшим игроком того турнира.