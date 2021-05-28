Саратов, , 12:41 — REGNUM В Саратовской области вновь зарегистрированы летальные исходы среди пациентов с коронавирусом. За прошлый день врачи констатировали смерть семерых человек. Всего от COVID-19 погибшими числятся 1064 человека.

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Жертвами коронавирусной инфекции за сутки стали четверо мужчин и три женщины в возрасте от 52 до 85 лет, уточнили в облминздраве.

Число активных больных снизилось на 95 пациентов и на сегодняшний день составляет 2339 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 28 мая всего зарегистрировано 62 388 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала пандемии 58 985 пациентов, за сутки — 203 человека.

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