Калуга, , 12:21 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 50 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 мая. Днём ранее, 27 мая, в регионе был зарегистрирован 51 случай.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 35 527 человек, 1 216 человек находятся на лечении, 33 977 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 334 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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