Нью-Йорк, США, 28 мая 2021, 12:14 — REGNUM Работодатели в штате Нью-Йорк будут обязаны предоставлять своим сотрудникам, привившимся от коронавируса, оплачиваемые больничные в случае появления у них побочных эффектов прививки от коронавирусной инфекции, заявил 27 мая губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает New York Post.
По словам губернатора, министерство труда штата должно довести до владельцев предприятий, что побочные эффекты от уколов покрываются законом об оплачиваемых отпусках по болезни.
Кроме того, губернатор штата подчеркнул, хотя побочные эффекты чаще всего минимальны, недавнее исследование показало, что некоторые американцы пропускают второй укол, потому что опасаются, что упустят часть своей зарплаты во время выздоровления.