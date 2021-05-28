Нью-Йорк, США, , 12:14 — REGNUM Работодатели в штате Нью-Йорк будут обязаны предоставлять своим сотрудникам, привившимся от коронавируса, оплачиваемые больничные в случае появления у них побочных эффектов прививки от коронавирусной инфекции, заявил 27 мая губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает New York Post.

«Вы не потеряете ни одного оплачиваемого дня из-за вакцины», — отметил Куомо во время пресс-конференции. — Мы пытаемся устранить любые препятствия для вакцинации».

По словам губернатора, министерство труда штата должно довести до владельцев предприятий, что побочные эффекты от уколов покрываются законом об оплачиваемых отпусках по болезни.

«У вас есть возможность взять отгул, чтобы сделать прививку», — сказал Куомо. — Если вы окажетесь среди тех немногих, у кого случаются побочные эффекты от вакцины, то это входит в оплачиваемый больничный, так что это тоже не будет стоить вам денег».

Кроме того, губернатор штата подчеркнул, хотя побочные эффекты чаще всего минимальны, недавнее исследование показало, что некоторые американцы пропускают второй укол, потому что опасаются, что упустят часть своей зарплаты во время выздоровления.