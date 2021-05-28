Рязань, , 12:18 — REGNUM В Рязанской области 28 мая выявлено 49 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано три летальных исхода.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,18%. Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 29 117 жителей. Справились с заболеванием 27 654 человека, в том числе 44 — выписаны за последние сутки. В лечебных учреждениях находятся 334 пациента с коронавирусом.

В федеральную статистику за сутки внесли ещё три смертельных случая COVID-19, таким образов, всего в регионе от осложнений скончались 523 человека.