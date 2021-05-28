Джакарта, , 12:12 — REGNUM Индонезийская судостроительная компания PAL подписала соглашение о сотрудничестве по техническому обслуживанию военных кораблей со шведским производителем BAE Systems BOFORS AB, сообщает Antara.

Сотрудничество обеспечит легкий доступ к ремонту и обслуживанию индонезийских военных кораблей и патрульных катеров в компании PAL.

Ожидается, что сотрудничество Индонезии и Швеции сделает компанию PAL более конкурентоспособной и отвечающей международным стандартам.

Сотрудничество между Индонезией и компаний BAE Systems BOFORS AB продолжается с 1959 года. В период 1970—1990 годов компания закупила для Индонезии около 80 систем вооружения.