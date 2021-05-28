Чита, , 12:11 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 28 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 126, причём 34 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 627 пациентов (+22 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 834 человека (за последние сутки данные не изменились).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 44 находятся в тяжёлом состоянии (+3 за последние сутки), 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за последние сутки).

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