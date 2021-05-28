Лиссабон, , 12:15 — REGNUM Евросоюз встревожен отказом Москвы давать разрешения для взлета и посадки самолетов из стран ЕС. Об этом 28 мая сообщил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран — членов Евросоюза в Лиссабоне.

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Боррель сообщил, что в ЕС вызвали обеспокоенность сообщения, которые появились 27 мая о препятствиях для взлета и посадки европейских самолетов в Москве. Он назвал эти действия «большим нарушением воздушного движения».

«Но мы до сих пор не знаем, является ли это частным случаем или общим шагом со стороны российских властей, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией», — сказал Боррель.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью австрийской радиостанции Ö1 сообщил, что Европейский союз хочет вести диалог с Россией. При этом он сказал, что Москва якобы не проявляет заинтересованности к сближению в данный момент. Вместе с тем Шелленберг выразил надежду на то, что напряжённость между ЕС и Россией вскоре снизится.

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