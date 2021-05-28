Самара, , 12:16 — REGNUM 41 млн рублей планируют направить на поддержку садоводческих хозяйств в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Сообщается, что из этой суммы 27 млн рублей планируется выделить из средств федерального бюджета. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах региона насчитывается 3381 га многолетних насаждений. При этом в 2020 году новые сады были заложены на площади 63 га.

Отмечается, что в прошлом году эти хозяйства собрали 20,9 тысяч тонн плодово-ягодной продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в бюджете Самарской области на решение задач, которые были поставлены в сфере сельского хозяйства в регионе в 2021 году предусмотрели около 2,9 млрд рублей.