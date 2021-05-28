Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Почти три тысячи КАМАЗов или около 29 тыс. кубометров мусора и смёта собрали дорожники за весну на федеральных трассах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом 28 мая сообщил и.о. начальника отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Сергей Савельев.

По его словам, уборка мусора с федеральных трасс производится круглогодично, но в весенние месяцы существенный объем работ добавляется за счет вывоза смёта и мусора, скопившихся за зиму. Для выполнения работ задействуется свыше 100 единиц специализированной техники, а также более 600 дорожников.

«Больше всего мусора (3465 кубометров) и смёта (12 455 кубометров) традиционно вывозится с КАД Санкт-Петербурга, несмотря на ее меньшую протяженность в сравнении с другими федеральными дорогами, — рассказал Савельев. — Как и прежде, на втором месте в этом «антирейтинге» дорога Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе). Здесь за весну собрано 3472 кубометра смёта и 1210 кубометров мусора. Замыкает тройку в этом году участок дороги А-114 Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21. Мусора в этом году здесь убрано 743 кубометра, смёта — 2130 кубометр».

Уже не первый год дорожники отмечают, что больше всех ценят чистоту и порядок пользователи дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонией. Здесь собрано меньше всего мусора и смёта — 72 и 160 кубометров соответственно. При этом дорожники отмечают, что в 2021 году мусора в полосе отвода федеральных дорог в области и КАД Петербурга собрано заметно больше, чем в прошлые годы.

«Не боясь ответственности, наши автомобилисты считают нормой оставить на остановке у дороги несколько мешков мусора после выходных на даче, или сбросить целый грузовик строительных отходов в придорожную канаву. Для некоторых обычным делом считается замена машинного масла на площадке отдыха, хотя территория для этого не предназначена, а специальных емкостей для таких отходов здесь нет. Призывы беречь экологию остаются для многих пустым звуком», — подытожил Савельев.