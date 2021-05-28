Москва, , 12:09 — REGNUM Представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственным решение ЕС о запрете полетов над территорией Белоруссии. Об этом она написала 28 мая на своей странице в Facebook.

По её словам, это решение ставит под угрозу безопасность пассажиров. «В современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл», — написала Захарова.

Он добавила, что изменение маршрутов сотен авиарейсов создает большие проблемы для пассажиров. «Пора Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан», — сказала представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия дала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на полет в обход воздушного пространства Белоруссии.

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