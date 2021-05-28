Москва, , 12:08 — REGNUM Граждане РФ проживут без повышения ключевой ставки Банка России, а вот без экономического роста страны им это будет сделать намного сложнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя планы ЦБ РФ поскорее ужесточить кредитно-денежную политику ради борьбы с инфляцией, «сохранности покупательной способности сбережений» и «привлекательности депозитов как средства накопления».

«К середине 2021 года ВВП России будет уже близок к докризисному уровню даже в реальном выражении. Но эта цифра остается лукавой, так как мало кто из граждан согласен с тем, что с начала года инфляция в России составляет менее 6%. Ощущение инфляции гражданами находится в двухзначной зоне, а значит, несмотря на положительную статистику по ВВП, реальные доходы граждан еще далеки от докризисных уровней. Ощущение, что главным источником доходов жителей РФ, с точки зрения главы ЦБ РФ, являются доходы по депозитам. Но это точно не так», — сказал Ордов.

Как подчеркнул экономист, без повышения ставки по депозитам жители РФ проживут, а вот без экономического роста им это сделать будет сложнее.

«Возможность сохранности сбережений остается важной задачей, но еще более важной является прирост сбережений, за который у нас никто из регуляторов отвечать не хочет», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что призывы поскорее повысить ключевую ставку не соответствуют логике центральных банков развитых стран.

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