Москва, , 12:24 — REGNUM Только российские суда смогут перевозить уголь и углеводороды по Северному морскому пути, а также заниматься каботажем, ледокольной и лоцманской проводкой. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий проект постановления Минпромторга.

Отмечается, что проект был подготовлен в ходе изменений Кодекса торгового мореплавания (КТМ), которые президент России Владимир Путин подписал 26 мая. Цель данных нововведений — развитие импортозамещения в судостроении и обеспечение заказами российских верфей.

Вместе с тем правительство может разрешить использовать иностранные суда, если в России отсутствуют условия или возможность осуществления технологических операций для их строительства.

Сейчас ведутся консультации с Минпромторгом, производителями и представителями судов для поэтапного и плавного перехода к большей локализации строительства судов в стране, заявили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Северного морского пути ведется активное строительство военных и инфраструктурных объектов, опора на которые позволит России прочно контролировать как Севморпуть, так и российский арктический шельф с его гигантскими природными ресурсами.

Ранее начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин заявил, что российский арктический аэродром Нагурское уже может принимать стратегические бомбардировщики. Совершенствование аэродромной сети в Арктике значительно повышает возможности применения авиации Северного флота в интересах контроля в первую очередь воздушного пространства в районе акватории Северного морского пути и позволит обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха, уточнил он.

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