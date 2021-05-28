Сочи, Краснодарский край, 28 мая, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФКонстантин Затулинобратился к сочинским директорам школ, педагогам и сотрудникам муниципальных предприятий с просьбой голосовать «по совести».

Komitet.info Константин Затулин

«Дорогие сочинцы! В 2016 году вы доверили мне представлять интересы нашего родного города Сочи, Апшеронска и Белореченска в Государственной думе России. Я обещал помочь каждому и честно могу сказать: каждый, кто за эти годы постучался в мои двери, обратился ко мне — не ушёл без поддержки, попытки помочь и решить вопрос. Не все удалось, но я — беспокойный депутат и неудобен тем, кто привык бездельничать и плодить отписки. Я им мешаю. Если им вообще нужен депутат Госдумы, то совсем другого склада.

В предварительном голосовании по определению кандидатов от «Единой России» они видят шанс помешать мне — а значит, и вам. Посадить на шею Сочи и сочинцев какой-нибудь реликт прошлой эпохи, с которым будет удобно ничего не делать для людей. Не боюсь никакой честной конкуренции. Поэтому обращаюсь к вам. Уважаемые сочинцы, директора школ и педагоги, сотрудники муниципальных предприятий. Те, чьим голосом привыкли распоряжаться. Спросите свою совесть и здравый смысл — прежде чем сделать свой выбор», — заявил Затулин в видеообращении.

Ранее депутат обратился с жалобой в Федеральный организационный комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва.

В документе Затулин сообщил о том, что на территории города Сочи, входящем в Сочинский одномандатный избирательный округ №50, местное отделение партии и подразделения Сочинской городской администрации ведут одностороннюю агитацию и, как сказано в жалобе, «насколько нам известно, готовятся к массовому вбросу бюллетеней предварительного голосования в поддержку зарегистрированного для участия в предварительном голосовании по округу и региональному списку Виталия Никитича Игнатенко».

Депутат привел ряд примеров активной поддержки Игнатенко со стороны местной администрации на фоне систематического игнорирования деятельности Константина Затулина в информационном поле.

«Считаю, что необходимо принять безотлагательные меры по недопущению деятельности, подрывающей авторитет как партии, так и проводимого в канун выборов в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения партией «Единая Россия», — говорится в документе.

Депутат просит провести проверку изложенных фактов, принять меры в отношении лиц, дискредитирующих партию «Единая Россия» и принять меры по недопущению нарушений прав граждан РФ свободно участвовать в политической жизни общества.