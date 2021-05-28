Тайшет, Иркутская область, , 12:08 — REGNUM По состоянию на 28 мая в Тайшетском районе Иркутской области на реке Бирюсе (в районе одноименного села) уровень воды опустился ниже критических отметок и продолжает снижаться. Об этом сообщает территориальное управление МЧС РФ.

По данным спасателей, при благоприятных погодных условиях с подтопленных пониженных участков местности вода уйдет в течение нескольких суток. В настоящее время оперативная группа Тайшетского пожарно-спасательного гарнизона и сотрудники Западного поисково-спасательного отряда областной пожарно-спасательной службы передислоцированы из населенного пункта Бирюса в поселок Шиткино.

На этом участке из-за выпавших осадков в верховьях реки возможно дальнейшее повышения уровня воды, по прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до отметок 540−590 сантиметров при критической отметке 570 сантиметров. Возможно затопление пониженных участков поймы реки.

При наихудшем сценарии развития в предстоящие сутки в зону подтопления могут попасть 7семь домов с приусадебными участками, в которых проживает 20 человек, включая четверых несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 27 мая обострилась паводковая обстановка: из берегов вышла река Бирюса, подтопив 18 приусадебных участков в одноимённом селе Тайшетского района.

Читайте также: В Приангарье вышла из берегов река Бирюса