Ханты-Мансийск, , 12:07 — REGNUM В Югре руководитель электросетевой компании АО «ЮРЭСК» задержан по подозрению в хищении денежных средств предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия генеральный директор АО «Югорская региональная электросетевая компания» (ЮРЭСК) в сентябре 2018 года, с целью придания законности оплаты своему знакомому тренеру занятий по волейболу, фиктивно трудоустроил доверенное лицо тренера на предприятие.

В период с сентября 2018 по ноябрь 2019 года фиктивно трудоустроенный гражданин получил за несуществующую деятельность от предприятия более 740 тысяч рублей.

По факту фозбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному»). Подозреваемому руководителю избрана мера пресечения в виде залога в размере 500 тысяч рублей.