Москва, , 12:09 — REGNUM По каждой территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке будут разработаны целевые показатели развития. Об этом 28 мая заявил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании коллегии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам полпреда президента РФ, темпы развития этих особых экономических зон существенно отстоят от намеченных показателей на Камчатке, Еврейской автономной области и Хабаровском крае.

«Я не хотел бы ограничиться призывом. Я поручаю Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики разработать целевые показатели по каждой территории опережающего развития. Задача этих показателей — достижения темпов роста экономики не ниже 7−8% в год. Только при таких темпах люди увидят, что качество жизни улучшается», — сказал Трутнев.

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