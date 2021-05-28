Тайшет, Иркутская область, , 12:06 — REGNUM Несмотря на неблагоприятный прогноз и подтопление ряда территорий в Тайшетском районе Приангарья, руководство муниципалитета пренебрежительно отнеслось к ведению соответствующих режимов функционирования территориальной подсистемы. Об этом 28 мая сообщил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

По его словам, в ближайшее время компетентными органами будет дана оценка действиям должностных лиц.

«Подобное отношение местных властей при прогнозируемых рисках недопустимо», — отметил спасатель.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая из берегов вышла река Бирюса, подтопив 18 приусадебных участков в одноимённом селе Тайшетского района.

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