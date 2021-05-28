Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 182 человека, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 мая. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Новые носители коронавируса выявлены в 40 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (69), в остальных территориях — от одного до семи случаев. Чуть более 21% заразившихся — люди старше 66 лет, 13,2% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области выявили 93 655 носителей коронавируса. Выздоровели 83 789 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 184 жителя Ростовской области заразились коронавирусом