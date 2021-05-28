Москва, , 12:11 — REGNUM Вакцинация помогла увеличить продолжительность человеческой жизни на 25 лет всего за одно столетие. Об этом главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил 28 мая на III Международном конгрессе «Health age. Активное долголетие».

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«Именно благодаря вакцинации нам удалось за прошлый век поднять, увеличить продолжительность жизни на 25 лет — за один век», — сказал Брико.

По его словам, в мире удалось сдержать эпидемии, инфекционные болезни, которые выкашивали население стран, мешали развитию и сокращали продолжительность жизни. В период пандемии коронавируса вакцинация актуальна как никогда и является «инструментом управления демографией».

Брико призвал сделать прививку от коронавируса как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, власти РФ рассчитывают, что к осени вакцинацию пройдут более 60% взрослого населения РФ, что позволит сформировать коллективный иммунитет.

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