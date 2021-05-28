Пенза, , 12:40 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 28 мая подтверждено 47 054 случая заражения коронавирусом, за сутки зарегистрировали еще 72 положительных теста. Сведения об этом опубликовал общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели после болезни 44 388 пациентов, за сутки — 71 человек. Скончались за минувший день от COVID-19 еще шестеро пензенцев, с начала наблюдения — 792 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл общее число выявленных в случаев заражений коронавирусом с начала пандемии выросло до 13 478. За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 127 человек.

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