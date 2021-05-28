Магнитогорск, Челябинская область, , 12:02 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области сотрудник ГИБДД заподозрен в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что в марте 2019 года этот гражданин скрыл факт совершения местным жителем ДТП. Однако спустя некоторое время обман раскрылся. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности регионального главка МВД.

Сейчас по делу идут следственные действия. Также предстоит решить вопрос с предъявлением обвинения и избранием меры пресечения.