Киев, , 12:03 — REGNUM Украинская власть должна найти новые площадки для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе и привлечь к ним «сильных союзников» — США, Британию, Польшу и Турцию.

Об этом 28 мая в эфире украинского телевидения заявила лидер партии «Голос» (наименьшая фракция в Раде нынешнего созыва) Кира Рудык.

Политик заявила, что никого в Киеве не удивляет, что последняя встреча на уровне советников в «нормандском формате» не принесла результатов и это знак того, что нужно создавать новые площадки для переговоров.

«Это то, что должен сейчас сделать президент и его команда — создать новую площадку для давления на страну-агрессора», — подчеркнула Рудык.

По мнению депутата, единственный способ закончить войну в Донбассе на украинских условиях — привлечь к переговорам по урегулированию «сильных союзников».

«Это может произойти в двух дополнительных форматах. В первом варианте, мы привлекаем США и Британию, а во втором — Польшу и Турцию. Это также может сработать», — считает она.

ИА REGNUM напоминает, что 26 мая состоялась очередная встреча советников лидеров стран «нормандской четвёрки» — переговоры прошли в видеоформате «тихо и без сенсаций», не принеся никаких конкретных результатов.