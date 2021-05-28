Волгоград, , 12:11 — REGNUM В Волгоградской области 28 мая подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Завершили лечение ещё 84 человека, восемь пациентов скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 59 526 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 56 777 человек. В стационарах продолжают лечение 1393 взрослых и шесть детей.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 289 пациентов, в том числе смерть восьми человек подтверждена за минувшие сутки.