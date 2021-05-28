Саранск, , 12:01 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

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Мужчина 1949 года рождения был госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Наблюдалось осложнение в виде двусторонней полисегментарной пневмонии, которая также характеризовалась тяжелой степенью.

Мужчина 1956 года рождения попал в больницу с аналогичным диагнозом и осложнением.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 277 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 мая в регионе выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 877 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2032 человека.

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