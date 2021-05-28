Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Мост на улице Малиновского в Ростове-на-Дону после реконструкции прослужит горожанам не менее 100 лет, уверен заместитель главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

Вековую гарантию путепроводу чиновник дал в эфире телеканал «Россия 1». В частности, при реконструкции моста применяются современные материалы с гарантией, что позволяет быть уверенными в их надёжности и износостойкости. По словам чиновника, для пассажиров общественного транспорта организуют новые остановочные комплексы.

После реконструкции моста интенсивность движения в обоих направлениях в 2038 году составит 39 376 автомобилей в сутки. Это более чем на 15 тысяч единиц транспорта больше, чем в 2018 году.

Работы по реконструкции путепровода будет завершена в срок, заверил Симков.

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