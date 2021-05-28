Варшава, , 11:59 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Евросоюз «укреплять устойчивость Грузии, Молдавии и Украины». Это произошло 27 мая во время его выступления на неформальной встрече глав министерств иностранных дел стран ЕС, которая состоялась в столице Португалии — Лиссабоне. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Наши партнеры из Грузии, Молдавии и Украины находятся на передовой борьбы с Россией. Они утратили часть территорий и находятся в довольно шатком политическом и экономическом положении. В стратегических интересах ЕС делать их более устойчивыми государствами, укреплять их независимость от России. Мы должны это делать сообща», — заявил Рау.

Дипломат, в частности, призвал ЕС активизировать поддержку данных стран в области реформ сектора безопасности, создания инфраструктуры кибербезопасности, а также взаимодействия их вооруженных сил с вооруженными силами стран ЕС.

Министр добавил, что Варшава в ходе своего председательства в ОБСЕ в 2022 году будет способствовать необходимому сотрудничеству ЕС и ОБСЕ в этой области.